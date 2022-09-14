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На сельхозугодья Завьяловского района сбрасывали производственные отходы

17:50, 14 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
На сельхозугодья Завьяловского района сбрасывали производственные отходы
17:50, 14 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
334
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#грязь\n#отходы\n#нарушения
Фото: unsplash.com
334
0

Массы стекают по канаве и имеют кислый запах.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на земли сельскохозяйственного назначения сбрасывали производственные отходы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

15 августа 2022 года жительница деревни Шабердино пожаловалась на сброс отходов рядом с деревней.

22 августа специалисты выехали на место и обнаружили, что по границе территории, по заросшей травой канаве стекают стоки с кислым запахом отходов молочного производства. Из канавы жидкость вытекает на грунтовую дорогу, которая ведет в примыкающее к лесу поле. Также во время осмотра участка выяснилось, что на площадь 0,8 га сбросили массы производственных отходов, имеющих зыбкую структуру и специфический запах.

В результате сотрудники управления Россельхознадзора установили признаки нарушения законодательства по статьям 13 и 42 Земельного кодекса России, статье 8 Федерального закона («О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»).

Выяснилось, что данный сельскохозяйственный участок сдается в аренду. 13 сентября правообладателю и арендатору выслали предостережения о недопустимости нарушений.

17:50, 14 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
334
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#грязь\n#отходы\n#нарушения