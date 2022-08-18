Итоги дня: перенос окончания ремонта дорог в Удмуртии и самая холодная ночь недели

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. На утро 18 августа выявлено 197 новых случаев заражения. Сутками ранее их было 175.

Деньги на бочку!

Группу ижевчан подозревают в незаконном выводе денег за рубеж. По версии следствия, в течение двух лет, вплоть до января 2021 года, подельники под видом оплаты заграничных товаров перечисляли деньги с подконтрольных им фирм на счета пяти компаний, зарегистрированных в другом государстве. Сумма незаконных транзакций составила 265 млн рублей.

Тяжело в учении

В Удмуртии прошли учения саперов Центрального военного округа. В ходе занятий бойцы разминировали участок дороги длиной до 12 км. Специалисты обезвреживали макеты противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и замаскированные растяжки. В учениях было задействовано 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

Подвигу предков

В ижевском сквере Победы началось возведение стелы «Ижевск — город трудовой доблести». Строители уже установили каркас монумента. Завершается монтаж металлических опор для пилонов и заливку отмостки. Памятник трудовому подвигу ижевчан в годы Великой Отечественной планируют открыть осенью.

Сдвиг вправо

Сроки сдачи объектов дорожного ремонта в Удмуртии переносятся на более позднее время. Причина — в задержке поставки материалов, сообщил глава Миндортранса республики Алексей Горбачев. Сдвиг в поставке строительных компонентов составляет от 35 до 45 дней.