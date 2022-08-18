В столице Удмуртии установили каркас стелы «Ижевск — город трудовой доблести»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось возведение стелы «Ижевск — город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В сквере Победы строители уже установили каркас монумента. Подрядчик завершает монтаж металлических опор для пилонов и заливку отмостки.

Сама стела будет сделана из металла, стекла и гранита. Памятник трудовому подвигу ижевчан в годы Великой Отечественной войны планируют открыть предстоящей осенью.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Ижевск получил в 2020 году, после этого было принято решение об установке памятной стелы. Эскиз монумента выбрали горожане во время голосования. В июле 2022 года началась подготовка площадки для установки памятника.