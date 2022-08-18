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В столице Удмуртии установили каркас стелы «Ижевск — город трудовой доблести»

12:10, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В столице Удмуртии установили каркас стелы «Ижевск — город трудовой доблести»
12:10, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#строительство\n#монумент\n#город
Фото: скриншот из видео Олега Бекмеметьева
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Подрядчик заканчивает заливку отмостки и монтаж металлических опор.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось возведение стелы «Ижевск — город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

В сквере Победы строители уже установили каркас монумента. Подрядчик завершает монтаж металлических опор для пилонов и заливку отмостки.

Сама стела будет сделана из металла, стекла и гранита. Памятник трудовому подвигу ижевчан в годы Великой Отечественной войны планируют открыть предстоящей осенью.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Ижевск получил в 2020 году, после этого было принято решение об установке памятной стелы. Эскиз монумента выбрали горожане во время голосования. В июле 2022 года началась подготовка площадки для установки памятника.

12:10, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#строительство\n#монумент\n#город