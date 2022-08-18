Нескольких жителей Ижевска заподозрили в незаконном выводе за рубеж более 265 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело о незаконном выводе денежных средств и неправомерном обороте средств платежей на сумму более 265 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, несколько ижевчан с февраля 2019 года по январь 2021 года совершили незаконные операции по переводу денег с расчётных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на расчётные счета пяти компаний, зарегистрированных на территории иностранного государства.

При этом в обоснование проведения валютных операций обвиняемые в банки представили фиктивные документы на поставку товаров, содержащие заведомо ложные сведения. На самом деле правоотношений между компаниями и поставки товаров из иностранного государства на территорию России не осуществлялось.

Общая сумма осуществленных незаконных валютных операций составила более 265 млн рублей.

Кроме того, один из обвиняемых в течение 2021 года в Ижевске изготовил поддельные платёжные распоряжения о переводе денег, внеся в них заведомо недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа, которые предоставил в кредитные организации.

В обеспечительных мерах на счета обвиняемых наложены аресты. Уголовное дело направили в Первомайский райсуд Ижевска для рассмотрения по существу.