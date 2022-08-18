Министр транспорта Удмуртии рассказал о причинах изменения сроков дорожных работ

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии рассказал о причинах переноса сроков ремонта дорог на ряде объектов. Об этом Алексей Горбачев рассказал в эфире Центра управления регионом.

По его словам, имеется задержка в поставке инертных материалов. «Щебень мы завозим с Урала. На сегодняшний день возникли проблемы по логистике. Сдвиг в поставке материалов составляет от 35 до 45 ней», — пояснил Горбачев.

Министр напомнил, что контракты на 2022 год были заключены в декабре 2021 года, поэтому у подрядчиков была возможность приобрести материалы в зимний период по более низкой цене.

«Если в том году мы 30 августа заканчивали последнюю дорогу, то в этом году середина августа, а у нас 50% выполнено», — добавил Алексей Горбачев. Несмотря на изменения в сроках поставок, до конца дорожного сезона все работы будут выполнены, заверил министр дорожного хозяйства.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до 15 октября необходимо восстановить 115 объектов. По данным на 18 августа, в работе находятся более 60 участков.

«Мы в свое время говорили, что раз контракты заключены ранее, раз материал частично приобрели, то мы, как и в прошлые года, к 1 сентября работы закончим. На сегодняшний день у нас это не получается», — добавил Горбачев.