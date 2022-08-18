Саперы Центрального военного округа в рамках тренировки разминировали около 12 км дороги в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии саперы Центрального военного округа в ходе занятий разминировали участок дороги длиной до 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие инженерно-саперного соединения отработали действия в составе разведывательных дозоров, идущих в авангарде мотострелковых подразделений на марше. Специалисты обезвреживали макеты противотанковых мин, самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки. Тем самым саперы обеспечили проход пехоты и техники.

В тренировке участвовали около 200 военнослужащих, также были задействованы до 20 единиц военной и специальной техники. Во время разведки и разминирования военные инженеры пользовались искателем взрывных устройств «Коршун» и миноискателем ИМПС-2.