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Саперы Центрального военного округа в рамках тренировки разминировали около 12 км дороги в Удмуртии

15:45, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Саперы Центрального военного округа в рамках тренировки разминировали около 12 км дороги в Удмуртии
15:45, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#военные\n#тренинги\n#снаряды\n#взрывчатка
Фото: пресс-служба Центрального военного округа
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Противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки являлись макетами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии саперы Центрального военного округа в ходе занятий разминировали участок дороги длиной до 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие инженерно-саперного соединения отработали действия в составе разведывательных дозоров, идущих в авангарде мотострелковых подразделений на марше. Специалисты обезвреживали макеты противотанковых мин, самодельные взрывные устройства и замаскированные растяжки. Тем самым саперы обеспечили проход пехоты и техники.

В тренировке участвовали около 200 военнослужащих, также были задействованы до 20 единиц военной и специальной техники. Во время разведки и разминирования военные инженеры пользовались искателем взрывных устройств «Коршун» и миноискателем ИМПС-2. 

15:45, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
20
0
#Удмуртия\n#военные\n#тренинги\n#снаряды\n#взрывчатка