Председатель ЦИК Удмуртии: избирательная кампания идет в соответствии с графиком

Ижевск. Удмуртия. Избирательная кампания в Удмуртии идёт в соответствии с графиком. Об этом рассказал председатель ЦИК Удмуртской Республики Вениамин Соломенников, сообщает корпус независимых наблюдателей региона.

3 августа в Ижевске с рабочим визитом побывал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. С руководителем Центризбиркома региона он обсудил предстоящие выборы. Напомним, в Удмуртии они пройдут с 9 по 11 сентября.

В настоящее время для участия в выборах на должность главы республики зарегистрированы три кандидата — Тимур Ягафаров от ЛДПР, Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия — За правду» и Георгий Лещев от партии «Зеленая альтернатива». Документы также подали действующий глава Александр Бречалов от партии «Единая Россия», Владимир Сегал от «Партии пенсионеров» и Александр Сыров от КПРФ.

«Для участия в выборах депутатов Госсовета по партийным спискам выдвинуто 295 человек, уже зарегистрировано – 190. По одномандатным округам выдвинуто 247 кандидатов, зарегистрировано – 207», — рассказал Вениамин Соломенников.

На избирательных участках будет организовано видеонаблюдение и видеорегистрация. Центр общественного наблюдения разместится в штабе городских проектов «Лифт». Кроме того, на участках традиционно будут находиться общественные наблюдатели, которые прошли обучение. Александр Брод высоко оценил подготовку к сентябрьским выборам в Удмуртии.