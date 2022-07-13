17 железнодорожных переездов обновят в Удмуртии в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали ремонтировать переезды через железнодорожные пути. За лето планируется обновить 17 объектов, сообщает пресс-служба Ижевского отделения Горьковской железной дороги.

На ряде переездов будет выполнено асфальтирование проезжей части, в том числе в Сарапуле, а также на станциях Шолья и Кама. На перегоне Кама–Камбарка заменят заградительную переездную конструкцию.

С начала года уже проведены работы по асфальтированию переездов в Ижевске, на улицах Пойма, Красноармейской и Володарского, на станциях Кварса в Воткинском районе, Кечево в Малопургинском районе, на 1136 км перегона Бугрыш–Сарапул, 5 км перегона Агрыз–Ижевск, на 1032 км перегона Можга–Пычас.

На лето запланированы работы по ямочному ремонту методом пневмонабрызга на двух переездах в Ижевске – на улицах Азина и Телегина, на переездах в Алнашском районе, а также на путях в Завьяловском районе вблизи деревни Позимь.