Четыре белых совенка вылупились в зоопарке Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В ижевском зоопарке у пары белых сов появилось четыре птенца. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В феврале 2022 года самец начал ухаживать за самкой — угощал ее лакомствами, нахохлившись ходил рядом, летал вокруг нее и громко хлопал крыльями. После таяния снега совы выкопали в земле яму для гнезда. Когда самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу и защищал от опасностей.

В пресс-службе ижевского зоопарка сообщили, что как только самка сносит яйцо, она садится на кладку, а потом появляются и другие яйца. Поэтому все птенцы не вылупляются одновременно, а с определенным интервалом.

Самый первый совенок появился на свет около двух недель назад, а последний, самый младший, около недели назад.

При первичном осмотре ветеринары удостоверились, что все четыре птенца здоровы.

Сейчас детеныши покрыты детским серым пухом, поэтому мало походят на родителей. Скоро у них наступит линька, и к зиме у птиц появится белое с темными пятнами оперение.

В пресс-службе зоопарка напомнили, что в 2021 году потомство дали пара полярных сов. Тогда их птенцов увезли в другой зоопарк, поэтому этих малышей тоже, скорее-всего, ждет другой дом.