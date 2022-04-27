Верблюды, майнинг-отель и самолёт: что необычного продают жители Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Продажа — это не только способ подзаработать, но и избавиться от ненужных вещей. Редакция ИА «Сусанин» выяснила, что необычного пытаются продать жители Удмуртии на сайте объявлений «Авито».

Лот первый. Пожалуй, самый необычный — три двугорбых верблюда. В телефонном разговоре продавец пояснил, что верблюды цирковые, обученные, в хорошем состоянии. Ранее они использовались в цирковом бизнесе, но мужчина решил «завязать» с ним. Стоимость: 180 тыс. рублей за каждого, суммарно за всех — полмиллиона рублей.





Лот второй. Майнинг-отель с тепличным комплексом. Продавец по телефону сообщил, что предоставляет электрические мощности от 400 киловатт до 1,5 мегаватт. Их можно использовать для подключения майнингового оборудования (добычи криптовалюты). Площадь земельного участка — три гектара. Теплицы имеют площадь 0,42 га и включают в себя светокультуру (искусственное освещение), отопление и систему полива. За всё это просят 120 млн рублей.

Лот третий. ЦУМ. Здание универмага в центре Ижевска выставили на продажу в начале апреля. Оно имеет площадь 9,8 тыс. кв. м. Заявленный поток торгового центра — 10-15 тыс. человек в сутки, а в дни праздников может доходить и до 50 тыс. человек в сутки. Стоимость — 231,4 млн рублей, исходя из 23,4 тыс. рублей за квадратный метр, но торг уместен, говорится в объявлении.

Лот четвёртый. Автожир. Несмотря на странное название, это вполне серьёзная вещь — летательный аппарат. Экипаж судна состоит из двух человек. Двигатель — Yamaha, 130 лошадиных сил. Общий объём баков — 96 литров. Из дополнений — обогрев салона и комплексный навигационный прибор. За этот летательный аппарат продавец просит 3,2 млн рублей. Если кажется, что это дорого, тогда посмотрите следующий лот.





Лот пятый. Самолёт. Это не большое судно, на котором жители Удмуртии летают в Москву, а довольно скромное в размерах — длина всего шесть метров. Самолёт Tecnam P-2002 JF вмещает одного пассажира. Мощность двигателя — 100 лошадиных сил. Заявляется, что у него идеальное состояние, сертификат лётной годности в наличии, а остаток ресурса по двигателю — 1,8 тыс. часов. Стоимость — 10 млн рублей.

Лот шестой. Винный бар «Дело не в вине». Заведение в историческом центре Ижевска имеет постоянных посетителей, широкую клиентскую базу — 2 тыс. контактов, остатки алкоголя на складе стоимостью более 500 тыс. рублей. Продаётся в таком виде, в каком есть: с командой, террасой на 40 мест, алкогольной лицензией. Бизнес стабильно растёт уже три года. Владелец заведения Роман Никитин пояснил, что продаёт его из-за переезда: «Продаю в связи с отъездом на длительный срок за рубеж, а передавать управление, оставляя за собой, нет возможности», — сказал он. За уютное место просят 4,9 млн рублей.



