Триумф ижевчан на Первенства мира по шашкам, российский претендент на «Оскар» и ответ Китая на бойкот Олимпиады: новости к этому часу

О чем писали в республике, стране и мире с минувшего вечера.

Ижевск. Удмуртия. Пережив студеную ночь, начинаем утро нового дня. Термометры на метеостанции «Ижевск» в 04:00 показали -23,8 градуса, поэтому срочно согреваемся подборкой новостей.

Триумф на мировом первенстве

Спортсмены Удмуртии завоевали 8 наград на юношеском Первенстве мира по стоклеточным шашкам. Соревнования проходили в Польше и собрали более 190 участников из 13 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Степан Щеткин в возрастной категории до 13 лет стал лучшим в классической и в молниеносной программах. Маргарита Фёдорова среди девушек до 13 лет выиграла блиц и взяла серебро в классической программе.

Две серебряные награды среди юниорок до 19 лет завоевала Анастасия Архангельская. Александр Попов и Михаил Колесников выиграли бронзовые награды среди юношей до 13 и 10 лет соответственно.

Всего сборная России заполучила 22 медали, одержав победу в командном зачете в классической и молниеносной программах.

Новая попытка продать «Удмуртавтодор»

Правительство Удмуртии изменило условия приватизации «Удмуртавтодора». Акции предприятия намерены выставить на продажу путем публичного предложения на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Соответствующее постановление подписал 3 декабря глава республиканского кабмина Ярослав Семенов.

Напомним, 100% акций АО «Удмуртавтодор» находятся в республиканской собственности. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 тыс. рублей. Всего их выпущено более 3,2 млн штук. Стартовая цена пакета составляет 3,3 млрд рублей. Цена отсечения, то есть минимальная сумма, за которую можно приобрести предприятие – 1,66 млрд рублей.

Последний раз реализовать имущество «Удмуртавтодора» правительство пыталось в августе и сентябре 2021 года. Торги не состоялись по причине отсутствия интересантов.

Держим кулаки

Российская картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» включена в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Как пишут «Известия», перечень соискателей разместили 6 декабря на сайте американской кинопремии.

Съемки фильма велись в шахтерском городке близ Грозного. Центральный персонаж – девушка по имени Ада, она мечтает сбежать из дома от властного отца, который прячет ее документы. Младший брат Ады страдает задержкой развития и все надежды только на помощь старшего. Он тоже когда-то ушел из-под власти отца, уехал в Ростов, а теперь вернулся выручать сестру.

Фильм «Разжимая кулаки» был удостоен главного приза программы «Особый взгляд» на кинофестивале в Каннах.

А вас и не звали…

Посольство КНР в США расценило заявление Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине как проявление излишней амбициозности и «политическую манипуляцию», подчеркнув, что представителей американской администрации никто на Игры не звал.

«Американским политикам вообще не направлялось никакого приглашения, так что этот «дипломатический бойкот» возник из ниоткуда», - приводит «Интерфакс» слова представителя посольства Лю Пэнъюя.

«На самом деле, никому не будет дела до того, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году», - подчеркнул китайский дипломат.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не станет отправлять официальных лиц на Олимпийские в Пекине из-за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом американские спортсмены смогут выступить на Играх.

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля 2022 года.