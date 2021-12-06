Лучший чтец страны из Воткинска, победы ижевских конькобежцев и Кубок Дэвиса в руках россиян: новости к этому часу

О чем написали СМИ в минувшие выходные.



Ижевск. Удмуртия. Студеное и ясное утро понедельника встречаем порцией добротных новостей. Пробежимся по морозцу.

Лучший чтец страны

Артист народного театра ДК «Юбилейный» в Воткинске Вячеслав Клепов стал победителем II Всероссийского фестиваля-конкурса чтецов «Читаем классику в Третьяковской галерее». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, конкурс проходил в Москве.

В фестивале участвовали учащиеся театральных и гуманитарных вузов страны. Из 145 конкурсантов во второй тур попали 25. На очном этапе участники читали произведения русских классиков – А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, А. П. Чехова, М. Ю. Лермонтова и других авторов.

Вячеслав Клепов продекламировал поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах» и по итогам конкурса завоевал звание лауреата I степени.

Лед победы

Конькобежцы из Удмуртии стали призерами всероссийских соревнований. Как сообщает ижевская школа конькобежного спорта, турнир, посвященный памяти заслуженного мастера спорта Татьяны Авериной, проходил в Нижнем Новгороде 4 и 5 декабря. В состязаниях участвовали 200 спортсменов из 10 регионов страны.

Представители Удмуртии завевали сразу несколько наград. Так, Юлия Никитина взяла золото на стометровке с результатом 12,79 сек. и заняла 2 место на дистанции 300 м (33,67).

Матвей Шмаков выиграл бронзу на дистанции 100 м (12,83), Ростислав Языков пришел вторым в забеге на 1 000 м с результатом 1.43,42 сек. Александра Лукшина заняла 3 место на дистанции 1 500 м (2:33,82).

Очень аккуратная девочка

Полину нашли на огородах, кошечку, видимо, бросили. Пожив в одиночестве, девочка все еще не может избавиться от страха перед людьми, но на ручках уже любит помурчать. Такое вот глазастое сокровище.

Рэперов проверят на экстремизм

Следственный комитет России проведет проверку текстов песен рэперов Мирона Федорова (Oxxxymiron) и Ивана Алексеева (Noize MC). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на официальное заявление ведомства.

Проверка инициирована по заявлениям граждан. Они полагают, что рэперы пропагандируют в своем творчестве «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить все изложенные заявителями аргументы и дать соответствующую правовую оценку.

Россияне завоевали Кубок Дэвиса

Мужская сборная России по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса. В финале соревнований россияне взяли верх над командой Хорватии, сообщает «Интерфакс».

В финале розыгрыша Кубка Дэвиса в Мадриде Даниил Медведев выиграл у хорвата Марина Чилича с результатом 7:6 (7:9), 6:2. Схватка продолжалась 1 час 29 минут. По итогу встречи счет стал 2:0 в пользу России.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает второе место, Чилич – на 30 строчке.

В групповом этапе сборная России выиграла у команд Испании и Эквадора, в одной четвертой финала обыграла шведов, а в полуфинале одержала победу над теннисистами из ФРГ.

Российская команда в третий раз заполучила Кубок Дэвиса. Ранее она выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.