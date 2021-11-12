В зоопарке Удмуртии напомнили, чем можно кормить птиц зимой

Главное подкладывать еду регулярно, так как они привязываются к месту кормежки.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский зоопарк рассказал чем кормить птиц в зимнее время, чтобы не навредить им. Об этом сообщает пресс-служба государственного зоопарка Удмуртской Республики.

На 12 ноября выпадает российский экологический праздник «Синичкин день». В этот день принято начинать подготовку к встрече пернатых друзей, которые остаются на зимовку в регионах. Раньше люди верили, что именно 12 ноября птицы, предчувствуя скорое похолодание и уменьшение количества корма, перебираются ближе к человеку. Чтобы помочь им пережить зиму, можно сделать кормушки, развесить их и заготовить полезный и питательный корм.

В Удмуртии зиму пережидают много разных птиц: воробьи, голуби, сороки, лазоревки, овсянки, синицы, беркуты, ястребы, снегири, дятлы, щеглы, глухари, тетерева и рябчики, куропатки и множество других видов.

При выборе корма важно помнить, что пищеварение птиц отличается от человеческого, и нужно знать, что принесет им пользу. Птицам нельзя ничего соленого, сладкого, жареного и хлеба. Лучше подкармливать нежареными семенами подсолнечника, тыквы, сухофруктами, сушёными яблоками и шиповником, ягодами, орехами, пшеном и рисом. Кусочки сала или куриного жира также порадуют пернатых.

Птицы очень привыкают к месту кормления, поэтому добавлять еду им нужно регулярно и лучше всего вечером в одно и то же время.