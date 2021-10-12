С начала года в Удмуртии выявили 119 нарушений по продаже алкоголя

Организации и должностные лица в общей сумме заплатят штрафы на 5,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2021 год проверили 1534 торговых объекта и предприятия по продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рейды выходили сотрудники министерства промышленности и торговли Удмуртии вместе с полицией. Из всех предприятий выявили 119 нарушений. В основном они были связаны с продажей алкоголя в запрещенное время — с 22:00 до 10:00 в местах, где не предоставляются услуги общественного питания.

Нарушителям выписали штрафы: от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тысяч рублей для юрлиц. Общая сумма штрафов составила 5,5 млн рублей.