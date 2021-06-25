В Ижевске за час оштрафовали девять велосипедистов

Граждане на велосипедах отказываются пересекать проезжую часть пешком.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по профилактике нарушений правил дорожного движения среди велосипедистов.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску, только за 1 час рейда полицейские остановили 9 граждан на велосипедах, пренебрегавших ПДД. Административный штраф для этой категории участников дорожного движения сегодня составляет 800 рублей.

Часто велосипедисты пересекают проезжую часть, не спешившись – это самое распространенное нарушение как среди взрослых, так и детей. При этом владельцы двухколесников серьезно рискуют: в этом году только в Ижевске под колеса автомобилей попали 19 велосипедистов, каждое третье такое ДТП произошло на пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД напоминают: велосипедисты обязаны передвигаться по городу по специально оборудованным дорожкам или размеченным полосам на тротуаре. Те, кому исполнилось 14, могут использовать для движения правый край дороги или обочину. При пересечении проезжей части велосипедисту необходимо спешиться.