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В Ижевске от жары вздулись трамвайные рельсы

17:40, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске от жары вздулись трамвайные рельсы
17:40, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
337
0
#Ижевск\n#жара\n#трамвай\n#ИжГЭТ\n#авария
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
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Природно-техногенное происшествие зафиксировали на перекрестке у ТЦ «Италмас».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске от жары вздулись трамвайные рельсы. Природно-техногенное происшествие зафиксировали 22 июня на перекрестке улиц 10 лет Октября и 40 лет Победы в районе торгового центра «Италмас», сообщили в пресс-службе предприятия «ИжГорЭлектроТранс».

Около 15:50 поступила информация об остановке движения трамваев 10, 11 и 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до Ворошилова, здесь проводились ремонтные работы. В 16:33 движение было восстановлено. Очевидцы разместили в соцсетях фото, как над дорогой возвышается полутораметровый кусок рельсового полотна.

По данным Удмуртского гидрометцентра, 22 июня в Ижевске в 16:00 столбик термометра поднялся до отметки +32 градуса.

17:40, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
337
0
#Ижевск\n#жара\n#трамвай\n#ИжГЭТ\n#авария