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Жительница Ижевска отсудила 80 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице

16:10, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
Жительница Ижевска отсудила 80 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице
16:10, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
209
0
#Ижевск\n#дороги\n#тротуары\n#гололед\n#суд\n#травматизм
Фото: pixabay.com
209
0

Дорожное предприятие выплатит сломавшей ногу женщине компенсацию за моральный вред.

Ижевск. Удмуртия. Дорожное предприятие в Ижевске заплатит 80 тыс. рублей сломавшей ногу женщине. Женщина получила травму, поскользнувшись на обледенелом тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента Удмуртии.

44-летняя жительница Ижевска обратилась в суд с иском на муниципальное предприятие «ДРЭУ». Женщина требовала возместить ей расходы на лечение и компенсировать моральный вред в связи с полученной травмой.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Женщина шла по пешеходной дорожке в районе переулка Спартаковский в Индустриальном районе. Она поскользнулась на тротуарной лестнице и, ударившись, получила закрытый перелом лодыжки.

В суде гражданка смогла доказать, что снежный накат и гололед - следствие бездействия и халатности лиц, обязанных содержать улично-дорожную сеть. В данном случае ответственным лицом выступило МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».

Суд постановил взыскать с предприятия в качестве компенсации морального вреда 80 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

16:10, 22 июня, 2021
Андрей Поносов
209
0
#Ижевск\n#дороги\n#тротуары\n#гололед\n#суд\n#травматизм