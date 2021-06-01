В Глазовском районе многолетний спор двух садоводов закончился убийством

Мужчины не смогли поделить границы своих земельных участков.

Глазов. Удмуртия. 62-летний житель Глазовского района отправится в строгую изоляцию за убийство соседа по огороду. Мужчины не смогли поделить границы своих садовых участков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Конфликт между соседями в одной из деревень Глазовского района длился 5 лет. На протяжении всего этого времени обвиняемый неоднократно оскорблял жену потерпевшего и угрожал снести постройки на их участке.

При этом ни одна из сторон для мирного разрешения конфликта в суд не обращалась.

2 июня 2020 года между владельцами огородов вновь разгорелся давний спор. Обвиняемый ударил ножом своего одногодку в сердце, от ранения мужчина скончался на месте.

Пенсионер полностью признал свою вину в совершении преступления. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима.