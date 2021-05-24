Помощь местных жителей пожарным Удмуртии попала на видео и набрала 2,6 млн просмотров в «Тик Токе»

Ролик сняли на месте тушения пожара в Старом Игермане.

Ижевск. Удмуртия. За два дня видео пожарных из Удмуртии набрало в соцсети «Тик Ток» 2,5 млн просмотров. Ролик сняли во время тушения пожара в Старом Игермане.

В ведомстве отмечают, что видео было выложено не с целью заполучить лайки. Аккаунт создали для информирования и пропаганды пожарно-спасательного дела, показывая рабочие будни огнеборцев.

Напомним, 17 мая в Старом Игермане сгорели жилой и не жилой дома , частично пострадало еще одно строение. На набравшем на сегодняшний день уже более 2,6 млн просмотров видео сотрудник пожарно-спасательной части №3 Ленинского района пьет воду, которую ему принесла местная жительница.

30-градусная жара добавила работы спасателям. Как только пожар был почти ликвидирован, спасателям поступил сигнал о лесном пожаре у деревень Поваренки и Сидоровы Горы. Напомним, его тушили трое суток , огонь успел «поглотить» около 100 га территории.

Вечером 17 мая в ГУ МЧС по Удмуртии решили опубликовать частичку тяжелого дня. В это время пожарные продолжали борьбу с огнем. Один из бойцов поблагодарил жителей за помощь - воду, которая быстро уходит в таких условиях, а также за подмогу добровольцев.

«Спасибо вам за теплые слова от всех пожарных Удмуртии!», - добавили в пресс-службе.