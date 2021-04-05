«Почта России» в Удмуртии незаконно навязывала услуги страхования

Без приобретения страховки гражданам отказывали в приеме коммунальных платежей.

Ижевск. Удмуртия. Отделения «Почты России» в Удмуртии незаконно навязывали услуги страхования. Нарушения были выявлены в Ижевске, Кезу и Завьяловском районе. Они пресечены республиканским Управлением федеральной антимонопольной службы, сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС по Удмуртии поступают заявления от жителей республики на то, что при оплате коммунальных услуг на почте им навязывали страховку стоимостью 45 рублей. Часто операторы вынуждали приобретать страховку, отказывая в приеме платы за жилье. Кто-то из граждан даже не подозревал, что вместе с «коммуналкой» оплатил еще и страхование своего имущества.

Антимонопольной службой установлено, что между АО «Почта России» действительно заключены договоры с рядом страховых компаний. Однако операторы самостоятельно осуществляли навязывание их услуг при приеме коммунальных платежей.

ФАС обращает внимание: работники почтовой связи вправе только знакомить клиента с условиями страхового продукта, а приобретать страховку или нет, решает сам клиент. И его выбор не влияет на предоставление остальных услуг.

Как следует из пояснения «Почты России», с сотрудниками отделений проведено повторное обучение по правилам оформления услуг и работе с клиентами в целом. К работникам, допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного взыскания.