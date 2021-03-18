Удмуртия по итогам января вышла на первое место в Приволжье по объемам жилищного строительства

По количеству сданных квартир на душу населения республика более чем в 10 раз обогнала Кировскую область.

Ижевск. Удмуртия. По итогам января Удмуртия оказалась на первом месте в Приволжье по объемам строительства жилья. По данным Удмуртстата, за первый месяц года в регионе введено в эксплуатацию на 18 тысяч квадратных метров жилья больше, чем в прошлом году.

В городах и районах построено 3190 квартир общей площадью 105,5 тысяч квадратных метров. Несмотря на обилие предложений от крупных застройщиков, многие жители республики предпочитают жить в собственных домах – четверть всего введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное строительство.

По данным республиканского управления службы государственной статистики, в рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе заняла 1 место по вводу жилья на душу населения – более 70 квадратных метров на 1 000 жителей. Среди регионов ПФО наименьший показатель отмечен в Кировской области – около шести «квадратов» на тысячу населения.