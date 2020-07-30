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Индекс промышленного производства за первое полугодие 2020 года составил в Удмуртии 96,5%

17:01, 30 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
Индекс промышленного производства за первое полугодие 2020 года составил в Удмуртии 96,5%
17:01, 30 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Удмуртстат
Фото: wikimedia.org
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На Ижевском автозаводе за полгода с конвейера сошли 42 603 автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги развития промышленности республики за первое полугодие 2020 года. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

По данным Удмуртстата, предприятиями республики отгружено товаров собственного производства на сумму 243 млрд рублей. Индекс промышленного производства за январь-июнь 2020 года в республике составил 96,5%.

Наилучшее значение индекса промышленного производства при росте объёмов отгруженных товаров за отчётный период продемонстрировали предприятия трёх направлений. Во-первых, производящие машины и оборудование. Их показатель увеличился на 28,5% за счёт роста объёмов производства продукции ПАО «Ижнефтемаш» на 30,5%.

Во-вторых, у предприятий, производящих компьютеры, электронные и оптические изделия, показатель увеличился на 4,7% за счёт роста объемов производства продукции АО «Сарапульский радиозавод» на 51,4%, АО «КБЭ ХХI века» на 23%, АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» на 3,5%.

В-третьих, у предприятий, производящих неметаллическую минеральную продукцию, показатель увеличился на 6,4% за счёт роста объёмов производства продукции АО «Свет» на 19,7%, ООО «Факел» на 24,1%, ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита» на 5,1%.

«У наших предприятий есть база для роста производительности, значительный потенциал и резервы для развития экономики, конкурентоспособности. Многие воспользовались различными мерами поддержки: это и льготное финансирование, и промышленный консалтинг, и профессиональное переобучение кадров», — отметил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Также среди предприятий увеличение темпов роста объёмов производства продемонстрировали ООО «Орион», ОАО «НИТИ «Прогресс», ООО «ИМК», ООО «ЭТЗ «Вектор», АО «ИОМЗ», ООО «Энергоремонт», АО «ЧМЗ», ЗАО «ИЗМФ «ФМС».

17:01, 30 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Удмуртстат

 

 

 


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