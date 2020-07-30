Антитеррористические учения прошли в Завьяловском районе Удмуртии

В них были задействованы сотрудники ряда органов, подразделений и организаций республики.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии прошли антитеррористические учения. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по республике, они состоялись в среду, 29 июля, под руководством регионального оперативного штаба.

Основные цели учения — повышение уровня взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта и отработка действий функциональных групп при организации и проведении контртеррористической операции по освобождению заложников.

В мероприятии принимали участие сотрудники УФСБ России по Удмуртии, республиканского МВД, СУ СК России, правительства, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО России, УФСВНГ России, УФСИН России, а также Военного комиссариата и администрации Завьяловского района.

Отметим, что проведённое учение позволило выработать меры, направленные на совершенствование антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртии.