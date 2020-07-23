Гороскоп на 23 июля: время заняться самообучением

День хорошо подходит для кропотливой работы, вдумчивой и серьезной деятельности.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 23 июля. Луна во Деве. День хорошо подходит для кропотливой работы, вдумчивой и серьезной деятельности. Сегодня все финансовые направления, банковские операции, работа с недвижимостью принесут материальное вознаграждение, легче будет продвигаться учеба, курсы, самообучение.

4 лунные сутки (с 23.07 08:19 по 24.07 09:47). Символ дня – Райское дерево, Дерево познания. Несколько противоречивый лунный день. Для одних он будет очень положительным и удачным, для вторых – напряженным; всё зависит от нас самих, от нашего поведения, образа жизни, душевных качеств, отношений с окружающими.

Это день получения информации. Именно сегодня может открыться истина о вашем положении в настоящем. Предстоит столкнуться с самим собой, с тем, кем вы являетесь на самом деле. 4 лунный день покажет ваше истинное лицо, без каких-либо масок. Это день выбора между плохим и хорошим, что вы выберете? Многие могут почувствовать беспокойство, тревогу. Возможны всяческие искушения, это ваша проверка. Старайтесь тянуться к положительному.

Лучше, конечно, заниматься тихими домашними делами, отдохнуть в кругу семьи. День не подходит для активного диалога и выяснений отношений. Научитесь прощать себя и других. Наведите порядок дома, на рабочем месте, в документах.

Во 2 половине дня немного возрастает количество конфликтов и может упасть настроение. Но в любом случае избегайте ссор и не ведитесь на провокации. Уделите достаточно времени работе и важным делам, данные усилия скоро окупятся.

Болезни и плохое самочувствие не игнорируйте, нужно срочно принять меры по лечению, если не хотите осложнений. Водные процедуры и прогулки на свежем воздухе придадут сил и снимут негативную энергетику.

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat