В регионе ожидается метель, гололед, снежный накат на дорогах.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра в ночь на вторник, 18 февраля. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, скорость его порывов составит 15-20 метров в секунду.

В регионе ожидается метель, гололед, снежный накат на дорогах.

Жителей попросили закрывать окна и форточки. Автолюбителям стоит особенно тщательно выбирать места для парковки, чтобы избежать падения на машину деревьев, рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш.

О местах обрыва проводов линии электропередач можно сообщать по телефонам 112. Спасатели предупреждают: подходить к таким проводам смертельно опасно.