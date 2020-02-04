Качество дорог после зимы в Удмуртии начнут проверять уже в апреле

Власти оценят более 100 объектов.

Ижевск. Удмуртия. Проверять качество гарантийных дорог в Удмуртии начнут в апреле. Об этом сообщает пресс-служба нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Власти оценят более 100 объектов, в том числе 79 участков региональных и местных дорог, выполненных в рамках нацпроекта.

В прошлом году впервые была применена новая модель обследования дорог – все акты выкладывались в общем доступе на сайтах регионального Минтранса и администрации Ижевска.

Напомним, в конце 2019 года в Удмуртии появилась установка для проверки качества асфальта.