В Удмуртии появились установки для проверки качества асфальта

Одна из них определяет зерновой состав смеси.

Ижевск. Удмуртия. Качество дорог в Удмуртии начнут оценивать с помощью нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Лаборатория регионального Миндотранса пополнилась тремя новыми установками. Первая из них – асфальтоанализатор, определяет зерновой состав асфальтовой смеси, то есть содержание в ней битума, песка, щебня. Процесс полностью автоматизирован. Теперь оценить состав смеси можно за два часа, а не за два дня, как это было раньше.

Другие аппараты предназначены для испытания асфальтобетона - это секторный уплотнитель Маршалла, в котором из смеси формируют образец, и установка для определения колееобразования в асфальте. В последнем случае в условиях, приближенных к реальным, имитируется воздействие колес на покрытие. Асфальтобетон нагревают до 60 градусов и подвергают десяткам тысяч проходов нагруженного колеса.

Отметим, два года подряд регион получает высокую оценку результатов работы от Федерального дорожного агентства за реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».