Андрей Смирнов ушел с поста первого заместителя директора Фонда капремонта Удмуртии

Он работал в Фонде с 2014 года и до 2016 года возглавлял его.

Ижевск. Удмуртия. Андрей Смирнов покинул пост первого заместителя директора Фонда капитального ремонта Удмуртии. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Андрей Смирнов Дорогие друзья, сообщаю, что пришло время и я покидаю свой пост Первого заместителя директора НУО 'Фонд капитального ремонта в УР'. Я стоял у истоков создания этой организации и искренне благодарен...

Смирнов начал работать в Фонде с 2014 года и до 2016 года был ее директором. Затем покинул свой пост и стал первым замом, так как в соответствии с законодательством директор фонда не может представлять законодательную ветвь власти. Смирнов же тогда являлся депутатом Госсовета Удмуртии пятого созыва

Напомним, что в 2017 году Государственный контрольный комитет Удмуртии провел проверку в НУО «Фонд капитального ремонта Удмуртской Республики» и выявил нарушения. В том числе зафиксировано, что на ремонт арендуемых фондом помещений было перерасходовано 355,2 тыс. рублей. В марте 2018 года арестовали и.о. директора Фонда Алексея Горбунова по обвинению в «присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере».

Позже по итогам конкурса стало известно имя нового руководителя Фонда капремонта Удмуртии. Директором организации стала Диана Новомейская.