УФАС по Удмуртии наказало участников сговора при проектировании проспекта Калашникова

Штрафы наложены на двух из трёх участников схемы.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское управление федеральной антимонопольной службы наказало участников сговора при проектировании проспекта Калашникова. Штрафы наложены на двух из трёх участников схемы, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ООО «Автодормостпроект» и ООО «НИВА», совместно с ООО «Тектоника» заключили соглашение, которым они ограничили конкуренцию на рынке. Это привело к поддержанию цен на аукционе по разработке документации по планировке территории проспекта. А также к снижению цен на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на км 1 автомобильной дороги Челябинск - Харлуши».

В результате общества привлечены к административной ответственности. ООО «Автодормостпроект» заплатит штраф в сумме 4 491 992,64 рубля, ООО «НИВА» - 116 160 рублей.