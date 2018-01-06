В Рождество в Удмуртии потеплеет

На территорию региона придет снежная и ветреная погода.

Ижевск. Удмуртия. 6 января в Удмуртии будет холодно. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит -10..-15 °С, преимущественно без осадков.

А вот начиная с 7 января в регионе произойдет перестройка атмосферных полей. Как сообщает руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина, над республикой установится циклоническая циркуляция.

В связи с этим в Удмуртию придет ветреная, временами снежная погода, а температура воздуха повысится.