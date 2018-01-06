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      В Рождество в Удмуртии потеплеет

      12:33, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      12:33, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      490
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: pixabay.com
      490
      0

      На территорию региона придет снежная и ветреная погода.

      Ижевск. Удмуртия. 6 января в Удмуртии будет холодно. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит -10..-15 °С, преимущественно без осадков.

      А вот начиная с 7 января в регионе произойдет перестройка атмосферных полей. Как сообщает руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина, над  республикой установится циклоническая циркуляция.

      В связи с этим в Удмуртию придет ветреная, временами снежная погода, а температура воздуха повысится.

      12:33, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      490
      0
      #погода\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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