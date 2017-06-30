Ему исполнился 41 год.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует глава Граховского района Виктор Белов. В пятницу, 30 июня, ему исполнился 41 год.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья и профессиональных успехов.

Наша справка:

Виктор Белов родился в Грахово. В 1998 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства» и профессиональную переподготовку по программе «Бухгалтерский учет и аудит».

1998-2000 г. – и.о. начальника отдела по налогообложению физических лиц, учета и отчетности, информатизации и учета налогоплательщиков Росналогинспекции по Граховскому району

2000-2001 г. - слесарь V разряда Граховского дорожного управления

2001-2003 г. – инженер-диспетчер Граховского дорожного управления

2004 г. – менеджер отдела снабжения ООО «Промышленные инвестиции»

2007-2008 г. - начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Граховский район»

2008-2012 г. - начальник отдела экономики, информатизации, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования «Граховский район»

2012-2016 г. - назначен главой администрации муниципального образования «Граховский район»

26 сентября 2016 года избран главой муниципального образования «Граховский район».