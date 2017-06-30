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      День рождения празднует глава Граховского района Виктор Белов

      08:30, 30 июня, 2017
      08:30, 30 июня, 2017
      254
      0
      #Грахово\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Граховский район\n#праздники
      Фото: grahovo.udmurt.ru
      254
      0

      Ему исполнился 41 год.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует глава Граховского района Виктор Белов. В пятницу, 30 июня, ему исполнился 41 год.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья и профессиональных успехов.

      Наша справка:

      Виктор Белов родился в Грахово. В 1998 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства» и профессиональную переподготовку по программе «Бухгалтерский учет и аудит».

      1998-2000 г. – и.о. начальника отдела по налогообложению физических лиц, учета и отчетности, информатизации и учета налогоплательщиков Росналогинспекции по Граховскому району

      2000-2001 г. - слесарь V разряда Граховского дорожного управления

      2001-2003 г. – инженер-диспетчер Граховского дорожного управления

      2004 г. – менеджер отдела снабжения ООО «Промышленные инвестиции»

      2007-2008 г. - начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Граховский район»

      2008-2012 г. - начальник отдела экономики, информатизации, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования «Граховский район»

      2012-2016 г. - назначен главой администрации муниципального образования «Граховский район»

      26 сентября 2016 года избран главой муниципального образования «Граховский район». 

      08:30, 30 июня, 2017
      254
      0
      #Грахово\n#день рождения\n#Удмуртия\n#Граховский район\n#праздники

       

       

       

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