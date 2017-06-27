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      В Удмуртии в 2017 году отремонтируют 382 многоквартирных дома

      17:46, 27 июня, 2017
      17:46, 27 июня, 2017
      133
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      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоэтажное жилищное строительство\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт
      Фото: @arzik2
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      595,1 млн рублей на эти цели выделят из Фонда капитального ремонта.

      Ижевск. Удмуртия. 382 многоквартирных дома отремонтируют в Удмуртии в 2017 году за счёт средств Фонда капитального ремонта. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на это понадобится 595,1 млн рублей.

      Такие изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике на 2016 – 2018 годы внес кабинет министров региона. Корректировка ранее утверждённого документа сделана из-за изменения реестра многоквартирных домов и конкретизации видов капитального ремонта и их стоимости в разрезе по годам.

      В 2017 году в рамках Краткосрочного плана за счёт средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, отремонтировано 380 домов на сумму 433,4 млн рублей. Из этой суммы основная часть средств была направлена на ремонт крыш 198 домов, 48 лифтов, а также ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, фасадов, подвальных помещений и фундаментов.

      В 2018 году на ремонт 254 многоквартирных дома предполагается направить 446,0 млн. рублей. За два года за счёт средств фонда капремонта будут отремонтированы 127 лифтов.

      17:46, 27 июня, 2017
      133
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      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоэтажное жилищное строительство\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт

       

       

       

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