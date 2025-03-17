Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию, как и в другие регионы России, начали поступать новые пятитысячные банкноты образца 2023 года. Об этом сообщает министерство финансов Удмуртской Республики.

Они постепенно заменят старые купюры образца 1997 года. Обе версии имеют одинаковый размер и цветовую гамму, чтобы переход был комфортным.

«Основная цель данного обновления заключается в увеличении их срока службы и улучшении защиты от подделок», – говорится в сообщении.

На купюре также появился QR-код для проверки подлинности денег.

Новые банкноты посвящены Уральскому федеральному округу. «На лицевой стороне банкноты изображена стела «Европа – Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске», – сообщается на сайте Центрального банка России.

Фото: ИА «Сусанин» (оборотная сторона)

Напомним, вы можете пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете, что изображено на банкнотах России.