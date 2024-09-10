Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут самостоятельно продавать ипотечное жильё. С 11 сентября вступает в силу закон, согласно которому собственники ипотечного жилья, находящегося в залоге, смогут сами его продавать, напомнил в своих соцсетях Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко.

Владельцы ипотечного жилья должны подать в банк-залогодержатель заявление на самостоятельную продажу собственности. Банк в течение 10 дней должен рассмотреть заявление и установить минимальную цену продажи недвижимости, которая не может быть ниже остатка задолженности. Срок, в который должна осуществиться продажа, составляет 4 месяца, однако он может быть продлён по соглашению сторон.

Если вырученные деньги от продажи превышают задолженность, разница должна достаться заёмщику.

При этом закон предусматривает обстоятельства, при которых самостоятельная продажа квартиры становится невозможна: если уже начат процесс взыскания по долгу, если в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждено дело о банкротстве.

Напомним, что ранее имущество, которое находится в залоге у банка, можно было продать только на публичных торгах или аукционах, что часто приводило к заниженной стоимости.