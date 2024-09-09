Удмуртия вошла в топ-3 регионов с самым низким платежом по ипотеке

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в среднем платят в месяц 24,1 тыс. рублей по ипотеке, что на 2 тыс. меньше, чем в прошлом году. Российский банк ДОМ.РФ опубликовал список регионов России по среднему ежемесячному платежу по ипотеке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Удмуртия расположилась на третьем месте. В среднем жители республики в месяц платят за ипотеку 24,1 тыс. рублей, что на 2 тыс. меньше, чем год назад. На втором месте Липецкая область с суммой 23,9 тыс. рублей, на первом – Волгоградская, в которой ежемесячная плата равняется 23,5 тыс. рублей.

В десятке субъектов с самым низким платежом также оказались Оренбургская область (24,4 тыс. рублей), Пензенская (24,6 тыс. рублей), Кемеровская (25,7 тыс. рублей), Новгородская (26,1 тыс. рублей).

В среднем по России плата по ипотеке снизилась на 1,5 тыс. рублей. По словам руководителя ипотечных продуктов Банка ДОМ.РФ Игоря Руденко, это связано с повышением уровня оплачиваемого первоначального взноса, что уменьшает размер долга и ежемесячного платежа.

В среднем, первоначальный платёж в этом году составил 37% от суммы кредита против 24% годом ранее. Также многие клиенты берут кредит на долгий период и досрочно его погашают.