Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

В Ижевске стартовали занятия по финансовой грамотности для старшего поколения

14:10, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске стартовали занятия по финансовой грамотности для старшего поколения
14:10, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансовая грамотность\n#банк\n#вебинар
Фото: pxhere.com
300
0

Они продлятся до 13 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались онлайн-занятия по финансовой грамотности для пожилого поколения, которые организует Банк России. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртской Республики.

Программа онлайн вебинаров продлится с 26 сентября по 13 декабря. Занятия будут проходить ежедневно с 01:30 до 16:10 по московскому времени. Для получения сертификата о прохождении курса необходимо будет активно участвовать в обсуждении, а в конце ответить на вопросы анкеты.

«Мероприятия помогут слушателям лучше разобраться в различных финансовых продуктах и услугах, научат распоряжаться своим имуществом, защищаться от мошенничества и увереннее использовать современные технологии», – рассказывают в министерстве.

Помимо этого, слушатели узнают различиях между разными формами национальной валюты, их преимуществах и возможностях.

Подробная информация о расписании, экспертах и материалах проекта размещена на сайте.

14:10, 26 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансовая грамотность\n#банк\n#вебинар