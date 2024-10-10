Сыр подорожал в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. За неделю средняя цена сыра в Удмуртии выросла почти на 46 рублей. Цены всех продуктов изменились при расчёте на килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

С 1 по 7 октября в республике сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие подорожали в среднем на 45,91 рубля (+6,5%), молоко пастеризованное подорожало на 1,51 рубля (+2,3%), соль подорожала на 35 копеек (+2,5%).

Некоторые товары подешевели. Цена яблок в среднем снизилась на 10,28 рубля (-6,7%), стерилизованное молоко подешевело на 3,65 рубля (-4,0%), цена репчатого лука также снизилась на 1,43 рубля (-3,8%). Вновь подешевела копчёная и варёно-копчёная колбаса — на этой неделе на 23,22 рубля (-3,7%).

Среди отдельных видов непродовольственных товаров на 3,4% подорожала зубная паста.