В сентябре 2024 года в Удмуртии снизилась годовая инфляция

Ижевск. Удмуртия. Центробанк России подсчитал инфляцию в Удмуртской Республике в сентябре и пришёл к выводу, что она снизилась. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Инфляция в Удмуртии за сентябрь составила 8,87%, тогда как в августе была 9,23%. К этому привели увеличение предложения ряда товаров, а также эффект высокой сравнительной базы. Однако уровень инфляции в регионе всё ещё чуть выше, чем в Приволжском федеральном округе, где она составляет 8,34%, и в целом по России – 8,63%.

На продовольственные товары в сентябре инфляция в годовом выражении снизилась с 10,18% до 9,30%. Несколько подорожали бананы, а помидоры, наоборот, подешевели.

На непродовольственные товары инфляция уменьшилась с 6,42% до 6,19%. К этому привело увеличение предложения на рынке.

Инфляция в сфере услуг, наоборот, незначительно выросла: с 11,80% в августе до 11,91% в сентябре. Такая динамика объясняется ростом спроса.

«В сентябре годовая инфляция в России оставалась высокой (8,63%), – утверждают аналитики Банка России со ссылкой на данные Росстата. – Заметнее, чем обычно в сентябре, подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма».

Это говорит о том, что рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

Для снижения инфляции до 4% необходимы более сдержанный рост спроса и жесткие денежно-кредитные условия, заключают в Банке России.