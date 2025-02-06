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Огурцы и баранина подорожали в Удмуртии

12:00, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Огурцы и баранина подорожали в Удмуртии
12:00, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
360
0
#Удмуртия\n#цены
Источник фото: Kandinsky 3.0
360
0

При этом подешевела морковь и свёкла.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожали свежие огурцы и баранина. Об этом сообщает Удмуртстат, публикуя данные изменения цен на потребительском рынке республики с 28 января по 3 февраля 2025 года.

Больше всего подорожали огурцы — на 17,73 рубля за килограмм (+6,3%). На втором месте баранина (кроме бескостного мяса) — +5,1%. На третьем месте по удорожанию находится репчатый лук — +2,2%.

Больше всего подешевела морковь (-3,9%), свёлка столовая (-3,4%) и свежая белокочанная капуста (-2,7%).

Из непродовольственных товаров подорожали прокладки женские гигиенические (+2%) и подешевели колготки женские эластичные (-2,9%).

На 7-8 копеек подорожал бензин за литр марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Цена на бензин марки АИ-98 стабильна.

12:00, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
360
0
#Удмуртия\n#цены