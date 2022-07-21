В Удмуртии вырос госдолг

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за месяц увеличился госдолг. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Удмуртской Республики.

На 1 июля размер госдолга составляет 71 млрд 749,8 млн рублей. Напомним, что в июне он достигал 66 млрд 052,3 млн рублей.

Основную часть госдолга по-прежнему составляют кредиты из федерального бюджета — более 66,7 млрд рублей. Ставка по ним установлена на уровне 0,1% годовых. Обязательства по ценным бумагам остаются в размере 5 млрд рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время у республики нет действующих коммерческих кредитов. В июне Удмуртия получила бюджетный кредит на сумму 10 млрд 697,4 млн рублей. Благодаря этим средствам удалось погасить банковские кредиты в сумме 5 млрд рублей, которые были оформлены в марте 2022 года по ставке 9,5% годовых.

При этом оставшиеся 5,6 млрд рублей средств направили в бюджеты муниципальных образований для погашения их задолженности перед банками. Этим и вызван рост госдолга Удмуртии.