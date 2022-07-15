Глава Удмуртии поручил увеличить финансирование работ по подготовке к предстоящему отопсезону

Ижевск. Удмуртия. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии к отопительному сезону превышает 30%. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, лидируют 4 района — Каракулинский, Воткинский, Сюмсинский и Якшур-Бодьинский — готовность к холодам там более 50%.

В настоящее время приготовлено 92 тыс. тонн топлива, пока это 64% от необходимого объема. К осени запас будет сформирован полностью.

На совещании по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований Александр Бречалов поручил увеличить финансирование работ по подготовке объектов к грядущему осенне-зимнему периоду.

В бюджете республики заложено 165,8 млн рублей, которые будут направлены городам и районам для подготовки к сезону: завершения ремонтов, закупку материалов. Однако, по словам и. о. министра строительства Удмуртии Ришата Ибрагимова, в связи с ростом цен на материалы и износом объектов ЖКХ, данной суммы недостаточно. По подсчетам специалистов, необходимо дополнительно 74,6 млн рублей.

Глава Удмуртии поручил министерству финансов как можно скорее проработать этот вопрос. «Есть статьи расходов, которые можно передвинуть на более поздний срок или другой источник найти. Но тепло — его никуда не сдвинешь. Наступают холода и у нас возникает проблема очень серьезная», — сказал он.

На совещании речь зашла и об особо проблемных объектах. На контроле — ситуация в Балезино. Износ сетей водоснабжения здесь достиг 100%, при этом водозабор питает помимо самого поселка еще три деревни. В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, здесь намерены построить станцию обессоливания, оборудовать 11 скважин и заменить 14 км водопровода. Работы могут начаться в 2024 году.

Чтобы ближайшая зима прошла без инцидентов, в планах заменить 4 км чугунных труб и провести технологические ремонты на очистных сооружениях и станции первого подъема.