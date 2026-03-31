Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению в республике Года единства народов России. Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства республики.

Председателем оргкомитета назначен руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв. Его заместителями стали вице-премьер республики Наталья Тойкина и министр национальной политики Эдуард Петров.

В состав комитета вошли руководители профильных министерств и ведомств, представители национально-культурных объединений, этно-блогеры, а также председатель постоянной комиссии Госсовета по культуре, туризму и национальной политике, председатель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Алексей Ураськин и Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Михаил Шумихин.

Министерству национальной политики поручено до 30 апреля 2026 года представить на утверждение план основных мероприятий в рамках Года единства народов России.