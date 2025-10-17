Москва. Правительство России продлило возможность для регионов заключать соглашения о стабилизации цен на продовольствие с производителями и торговыми сетями. Срок действия меры продлен до 31 декабря 2029 года включительно. Ранее он истекал в мае 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабмина.



Данное решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке страны, в том числе и в Удмуртии. Механизм соглашений позволяет сдерживать цены на социально значимые товары: производители и ритейлеры добровольно берут на себя обязательства не повышать, а в некоторых случаях и снижать цену на востребованные продукты.



По данным на октябрь 2025 года, соглашения о стабилизации цен заключены в 71 субъекте РФ, включая Удмуртию. Всего в них участвуют 14 546 хозяйствующих субъектов: 292 производителя, 51 оптовая организация, 14 100 организаций торговли, 100 аптечных сетей и пунктов, 3 АЗС.



Напомним, ранее ФАС России выступала с предложением продлить возможность заключать соглашения о стабилизации цен до конца 2029 года.