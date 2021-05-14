Налогоплательщики Удмуртии перечислили в бюджет почти 83 млрд рублей

За 4 месяца казна республики пополнилась более чем на 23 млрд.

Ижевск. Удмуртия. Налогоплательщики Удмуртии за 4 месяца 2021 года перечислили в бюджет почти 83 млрд рублей. Об этом сообщило республиканское управление Федеральной налоговой службы.

С января по апрель в федеральный бюджет мобилизовано 59,7 млрд рублей (72%), в бюджет Удмуртской Республики – 23,1 млрд 144 (28%).

Основным источником пополнения республиканской казны остаются сами жители Удмуртии. Доля поступлений налога на доходы физических лиц составила 36% или 8,34 млрд рублей. Налог на прибыль предприятий и организаций принес бюджету Удмуртии 7,96 млрд рублей (34,4%). Имущественные налоги в структуре республиканских доходов занимают 10,4% или 2,41 млрд. Прочие налоги, а также сборы и акцизы пополнили общую копилку региона чуть менее чем на 20%.

Что касается федерального бюджета, то наиболее существенную сумму российская казна получила от предприятий Удмуртии за пользование природными ресурсами - 43,83 млрд рублей или 73% от общего объема поступлений. Еще 13,79 млрд (23,1%) было мобилизовано в бюджет Российской Федерации в виде НДС.

В налоговой службе отмечают: в Удмуртии растет объем взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с 2020 годом их сумма увеличилась на 8% и составила 17 млрд 319 млн рублей.