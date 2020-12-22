Салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» обойдутся жителям Удмуртии дороже, чем в прошлом году

В Удмуртстате традиционно подсчитали стоимость популярных новогодних салатов.

Ижевск. Удмуртия. Под Новый год в Удмуртии традиционно подсчитали стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой», которые стали своеобразными индикаторами изменения цен. Об этом пишет Удмуртстат.

За год в цене прибавили оба салата. Минимальный набор продуктов для «Оливье» обойдется в 302 рубля, что на 30 рублей больше, чем годом ранее. По рецепту в расчет брали 400 г. консервированных огурцов, 380 г. зеленого горошка, полкилограмма картофеля, 200 г. моркови, 4 штуки яиц, 300 г. вареной колбасы, 100 г. репчатого лука и 200 г. майонеза.

На 19 рублей подорожал салат «Сельдь под шубой» - до 244 рублей. Удмуртстат учитывал 500 г. свеклы, столько же моркови, картофеля, филе соленой сельди, 200 г. майонеза и 200 г. репчатого лука.

Ценник салатам прибавил картофель, который подорожал на 31%, морковь – на 24%, яйца – на 20%. Также выросла стоимость консервированных овощей на 15%, майонеза на 13% и сельди – на 5%.

Вареная колбаса, свекла и репчатый лук подешевели менее чем на 1%.