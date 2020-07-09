Цены в Удмуртии в июне выросли в среднем на 0,3%

С начала года рост составил 2,4%.

Ижевск. Удмуртия. Потребительские цены в Удмуртии в июне выросли на 0,3%. По данным Удмуртстата, с начала года повышение в среднем составило 2,4%. За первый месяц лета продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,2%, алкоголь – на 0,3%, услуги – на 0,6%, бытовые услуги – на 1,4%.

В июне выросли цены на: полукопченые и варено-копченые колбасы (+3,57% до 432,77 рубля за 1 кг), маргарин (+5,66% до 128,24 рубля за 1 кг), гречневую крупу (+7,13% до 91,43 рубля), картофель (+9,85% до 30,69 рубля), свеклу (+7,46% до 40,25 рубля), морковь (+8,04% до 36,64 рубля), яблоки (+20,26% до 133,98 рубля).

Снижение цен наблюдается на: сухофрукты (-6,03% до 80,28 рубля за 1 кг), бананы (-27,46% до 146,62 рубля), свежие помидоры и огурцы, чеснок, лук, капусту (от 11,23% до 25,48%), куриные яйца (-10,91% до 52,78 рубля за десяток), а также пшено, овсяную и перловую крупы, сухие супы в пакетах, шоколад, пастеризованное молоко, сливочное масло, мороженые креветки (в районе 2-4%).