Популярный продукт за год подорожал на 3%

Ижевск. Удмуртия. Пельмени в Удмуртии могут выступать индикатором инфляции. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата.

«Поскольку пельмени являются одним из любимых блюд россиян, они попали в перечень наблюдаемых товаров еще в 1994 году», — сообщает ведомство

Так, в январе 1994 года пельмени стоили 1855 рублей, а в декабре — 5534 рублей за 1 кг, то есть подорожали в три раза. Инфляция за тот год составила 304%.

В декабре 2019 года пельмени на прилавках магазинов в Удмуртии продавались в среднем по цене 265 рублей за 1 кг, подорожание за год составило 3%. При этом инфляция за 2019 год составила 102,4%.

Напомним, один из самых популярных фестивалей «Всемирный день пельменя» проходит в рамках 100-летия государственности Удмуртии с 1 по 8 февраля. На Центральной площади Ижевска 8 февраля гостям праздника представят обширную программу.