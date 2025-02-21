Москва. Депутат Госдумы России Мария Дробот, представляющая в палате Удмуртию и Пермский край, направила запрос руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому на тему «резкого увеличения стоимости электроэнергии» в республике. Текст депутатского запроса имеется в распоряжении «Сусанина».

«На моё имя поступают многочисленные обращения жителей Удмуртской Республики по вопросу резкого увеличения стоимости электроэнергии вследствие установления Минстроем УР новых диапазонов потребления электрической энергии. <…> В результате данных действий значительное количество граждан Удмуртии, не занимающихся майнингом или иными энергоёмкими коммерческими видами деятельности, было лишено возможности оплачивать электроэнергию по льготным тарифам, что привело к существенному увеличению расходов домохозяйств, особенно частных домовладельцев, использующих электрическое отопление», — говорится в послании парламентария.

Она также отмечает, что по сообщению граждан, «информация о введении новых диапазонов потребления электроэнергии не была доведена до сведения населения, что вызвало социальное напряжение и массовые жалобы».

В резюме запроса депутат Госдумы просит руководителя ФАС России провести проверку законности действия Минстроя УР, а также дать правовую оценку соответствия приказа регионального министерства требованиям федерального законодательства и методических рекомендаций антимонопольного ведомства.

Напомним, что сегодня стало известно, что для домов с электроотоплением диапазоны потребления электроэнергии должны увеличить по всей стране. Соответствующий документ разработала как раз ФАС России.