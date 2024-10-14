МТС обязали вернуть в бюджет 3 миллиарда рублей

Москва. 3 млрд рублей в федеральный бюджет предписала перечислить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) компанию МТС. Как пишет Коммерсантъ, такую меру за получение необоснованного дохода ведомство применило впервые.

Также оператора сотовой связи обязали снизить тарифы для абонентов.

Экономически необоснованным в ФАС посчитали проведенное в апреле-мае 2024 года повышение стоимости услуг связи в среднем на 8% более чем для 30 млн абонентов.

Принятые меры могут повлиять на предотвращение подобной практики среди других операторов связи, заявили в антимонопольной службе.

В МТС не исключили, что оспорят данное решение по итогам его оценки.