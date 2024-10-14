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МТС обязали вернуть в бюджет 3 миллиарда рублей

12:09, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
МТС обязали вернуть в бюджет 3 миллиарда рублей
12:09, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#ФАС\n#тарифы\n#связь\n#интернет\n#операторы сотовой связи\n#МТС\n#штрафы
Фото: pxhere.com
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ФАС посчитало необоснованным проведенное компанией повышение тарифов на связь.

Москва. 3 млрд рублей в федеральный бюджет предписала перечислить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) компанию МТС. Как пишет Коммерсантъ, такую меру за получение необоснованного дохода ведомство применило впервые.

Также оператора сотовой связи обязали снизить тарифы для абонентов.

Экономически необоснованным в ФАС посчитали проведенное в апреле-мае 2024 года повышение стоимости услуг связи в среднем на 8% более чем для 30 млн абонентов. 

Принятые меры могут повлиять на предотвращение подобной практики среди других операторов связи, заявили в антимонопольной службе.

В МТС не исключили, что оспорят данное решение по итогам его оценки.

12:09, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#ФАС\n#тарифы\n#связь\n#интернет\n#операторы сотовой связи\n#МТС\n#штрафы