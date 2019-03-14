Удмуртия за месяц сократила госдолг на 200 млн рублей

Размер госдолга Удмуртии превышает 50 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За месяц размер государственного внутреннего долга Удмуртии уменьшился на 200 млн рублей. Как сообщается на сайте министерства финансов Удмуртской Республики, общая сумма обязательств на 1 марта составила 50 314,2 млн рублей.

48% или 23 964,2 млн рублей в структуре госдолга занимают бюджетные кредиты, 36% или 18 150 млн рублей – банковские, 16% или 8 200 млн рублей – государственные ценные бумаги региона. Сокращение произошло за счет погашения банковских кредитов.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 245,3 млн рублей.